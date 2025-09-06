Меню
Фильмы
Лило и Стич
Расписание сеансов Лило и Стич, 2025 в Москве
6 сентября 2025
Расписание сеансов Лило и Стич, 6 сентября 2025 в Москве
2D
12:20
от 750 ₽
16:20
от 750 ₽
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
15:15
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
17:30
Киноквартал
Ясенево
2D
12:20
от 350 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
17:00
от 400 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
11:10
от 430 ₽
13:30
от 430 ₽
15:50
от 500 ₽
18:10
от 500 ₽
20:30
от 500 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
10:50
от 370 ₽
13:10
от 510 ₽
15:30
от 510 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
11:40
от 540 ₽
14:00
от 540 ₽
16:30
от 580 ₽
21:30
от 580 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
10:45
от 390 ₽
13:05
от 550 ₽
15:25
от 600 ₽
17:55
от 600 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:45
от 470 ₽
13:05
от 670 ₽
15:30
от 720 ₽
17:50
от 720 ₽
20:10
от 720 ₽
22:30
от 720 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
11:45
от 550 ₽
14:10
от 550 ₽
16:40
от 600 ₽
21:35
от 600 ₽
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
14:30
от 350 ₽
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
14:30
от 490 ₽
Летний кинотеатр Mori Cinema
г. Москва, м. Технопарк. пр-т Андропова, 1
2D
19:25
от 1400 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
11:00
от 440 ₽
15:15
от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Братиславская
2D
10:50
от 390 ₽
12:20
от 750 ₽
14:40
от 500 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
10:30
от 420 ₽
11:50
от 480 ₽
15:05
от 640 ₽
