Фильмы
Лило и Стич
Расписание сеансов Лило и Стич, 2025 в Москве
24 сентября 2025
Расписание сеансов Лило и Стич, 24 сентября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Сегодня
16
Завтра
17
чт
18
пт
19
сб
20
вс
21
пн
22
вт
23
ср
24
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:30
от 350 ₽
12:50
от 430 ₽
15:10
от 520 ₽
17:30
от 520 ₽
19:50
от 600 ₽
22:10
от 600 ₽
