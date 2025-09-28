Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Лило и Стич Расписание сеансов Лило и Стич, 2025 в Москве 28 сентября 2025

Расписание сеансов Лило и Стич, 28 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 23 Завтра 24 чт 25 пт 26 сб 27 вс 28 пн 29 вт 30 ср 1
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Лило и Стич»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
10:10 от 280 ₽
Киномакс Жулебино г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
10:10 от 370 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
10:40 от 390 ₽ 13:00 от 550 ₽ 15:30 от 600 ₽ 17:50 от 600 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:10 от 470 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Марьино
2D
11:15 от 750 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис» г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
11:20 от 480 ₽
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
Пункт назначения: Смертельная игра
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше