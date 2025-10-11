Финал «Дома Гиннесса» оставил большой вопрос: в реальности судьба Артура была другой

Финал в книге был совсем другим: чем закончился фильм «Август»?

Этот свежий хоррор получил 89 % «свежести» на Rotten Tomatoes: неудивительно, что он выбился в топ HBO Max

Дочь Беллы из «Сумерек» выросла — и мы не про того жуткого CGI-младенца: теперь она звезда Нолана и главного хоррора 2025 года

Наконец-то Дэндзи счастлив: «Человек-бензопила: История Резе» получил альтернативную концовку (читавшим мангу — как ножом по сердцу)

Прошло 15 лет, а «Сумерки» все еще в моде — каждую осень хочется сбежать в Форкс: кинокритик объяснил, почему история Беллы на века

Был пацан и нет пацана: узнаете историю пропажи Анде из 2-го сезона «Поколения "Ви"» и захотите пересмотреть первый

Советский «Вий» до смерти пугал даже иностранцев, но в мифологии этот монстр куда страшнее: фильм все слишком упростил

Ночной кошмар наяву: о смысле «Шоссе в никуда» киноманы спорят уже 30 лет — объясняем фильм Линча так, что поймет и ребенок

Сон Ки Хун, фронтмен или полицейский? Подскажет тест-гороскоп — выберите свой знак зодиака и узнайте, с кем из героев вы похожи