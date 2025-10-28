У этих 4 фэнтези-сериалов были блестящие пилоты, но новой «Игрой престолов» они не стали: после первой серии можно выключать

«Соник» был просто разминкой: Джим Керри может сыграть самого известного маньяка в истории кино – режиссер «Маски» на низком старте

«Любопытная Варвара» вышла на международный уровень: фильм о маленькой сыщице сняли не в России

«Добро пожаловать в Дерри» соединит вселенные Кинга: в сериал добавили героя из «Сияния» — и намекнули на возвращение «старого зла»

«Наши люди в булочную на такси не ездят»: то ли дело метро – вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с «подземкой» (тест)

Самые мрачные «Звездные войны», которые мы потеряли: Lucasfilm запретили Финчеру снимать продолжение «Скайуокер. Восход»

Кто круче – «Игра в кальмара» или «Алиса в Пограничье»? Финалы обеих игр дают однозначный ответ – не оспорите

Кем заменили Есению и когда новые серии? Отвечаем на главные вопросы о 3 сезоне «Метода» – сериал пошел по стопам «Очень странных дел»

«Голову носорога на тело газели»: как Стива Роджерса сделали худым в «Первом мстителе» – помогла не только графика (фото)

В «Игре престолов» Джорах спасал Дейенерис от Короля тьмы, а в этом забытом ужастике превращает жизнь своих детей в настоящий ад