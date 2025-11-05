Энты во «Властелине колец» жили во временной петле? Иначе сложно объяснить появление знакомого леса

Когда выйдет «Черный телефон 3»? Режиссер назвал условие, без которого продолжения не будет

6 минут, 118 000 000 зрителей и один уставший Медведь: секрет успеха серии «Будьте здоровы!» из «Маши и Медведя»

Хоакину Фениксу – 51! В честь праздника тест: похожи ли вы на Джокера в его исполнении – или вы герой другого актера?

Выход «Ветров зимы» снова отложили — Джордж Мартин нашел еще одну причину для оправдания

Вот что значит пощекотать нервы: 6 самых страшных эпизодов сериалов за последние годы — от вампиров до одержимого лифта

Непонятно как, но стали рождественской классикой: топ-5 новогодних фильмов, которые не имеют никакого отношения к Новому году

Гарри и Дамблдор смотрятся в зеркало, прошлое Волан-де-Морта: в «Философском камне» было 10+ вырезаных сцен

Без пяти минут вестерн: экранизация Call of Duty вызовет вопросики у фанатов, зато фанаты «Йеллоустоуна» завизжат от восторга

HBO переписывает историю: в сериале по «Гарри Поттеру» покажут сцены, которых не было ни в фильме, ни в книге