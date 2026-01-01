Все с ума сходят от Шарапова в «Место встречи изменить нельзя», а я обожаю другой фильм СССР: 88 минут сижу не отрываясь — герой просто мечта

5 сезон рвет эфир: «Первый отдел» стал лучшим сериалом за последние 5 лет на российском телевидении — цифры говорят сами

После «Рыцаря Семи Королевств» — снова огонь: HBO готовит возвращение «Дома Дракона» с точной датой выхода 3 сезона

График выхода «Магической битвы» изменился: аниме поставили на паузу на самом интересном месте

«Настоящий детектив» в русском Заполярье: о чем будет и когда выйдет «Трасса 2» – продолжение лучшего сериала 2024-го уже снимают

Sci-Fi от Кинопоиска многие не стали смотреть, а зря: сериал со Стычкиным взял престижную премию

Если «Карнавал» – ваш любимый фильм, вы пройдете этот тест на раз-два: вас ждут 5 хитрых вопросов

«Эфирная диарея» с Колесниковым на 820 серий: начали сериал за здравие, закончили рейтингом 1.7

А я милую узнаю по сапожку: угадайте 5 советских фильмов по элементу наряда персонажа (тест для модников и модниц)

«Может, с орлом пора попрощаться?»: у новой «Клиники» будет «та самая» озвучка – уже можно посмотреть тизер (и всплакнуть)