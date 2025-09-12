Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Киты: Стражи планеты Расписание сеансов Киты: Стражи планеты, 2023 в Москве 12 сентября 2025

Расписание сеансов Киты: Стражи планеты, 12 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 6 пт 12
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Киты: Стражи планеты»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D
09:30 от 190 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Демоны и проклятия были в реальности: объясняем смысл сцены после титров в финале «Заклятия 4»
Почти сутки в хамаме и особый макияж: к ночи с Сулейманом из «Великолепного века» наложницы начинали готовиться за два года
Финал «Уэнсдэй» все расставил по местам: чем Энид отличается от других оборотней
«Думала, сдохну. Материлась, молилась»: лучшим фильмом в карьере Пересильд считает не «Вызов»
Любите коротать вечера под сериалы о маньяках? Скоро на Netflix выйдет свой «Фишер» — для тех, кому не хватило 2-го сезона
Советского «Винни-Пуха» смотрело не одно поколение: но не все знают, почему у медведя помято ухо — объяснил сам Зуйков
Кто бессмертный в «Вечности»? С главным героем все ясно, но есть и второй персонаж — ему более 2000 лет
У этого романа высочайший рейтинг — признали даже подростки: летом 2025-го превзошел «Преступление и наказание» и Оруэлла
Пропал культовый человек: первую серию новой «Москва слезам не верит» пересняли — изначально было лучше
«У меня был приступ жуткий»: Прохор Шаляпин пострадал из-за любимого сериала
Критики выбрали лучших режиссеров России: один мэтр вне конкуренции — угадаете с двух попыток?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше