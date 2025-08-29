«Хватило первых серий "Невского", чтобы бросить»: в Сети считают, что Васильеву далеко до Колесникову из «Первого отдела»

Стриптиз Светличной помнил весь СССР, а что насчет остальных танцев? Угадайте 6 фильмов Гайдая только по одному кадру (тест)

Искал девочек, а теперь читает проповеди: каким был реальный Мэджик из «Жизни по вызову»

Агент заставил Прилучного сменить фамилию: с настоящей светили только сериалы на Пятом канале

Зрители больше не ждут Васильева в «Невском»: в 2021 году появился сериал, который все изменил

Их тела сделали... что?! Объясняем концовку «Одного целого» — самого мерзкого хоррора года (и да, он умнее «Субстанции»)

На этот вопрос о хитовом фильме СССР не ответили даже в «Что? Где? Когда?»: проверьте свои силы и угадайте, при чем тут Таиланд (тест)

Вот и Лето прошел — слово и не бывало: в киновселенной DC появится новый Джокер — и сыграет его вовсе не Хоакин Феникс

В одной лиге с Таносом, Сауроном и Волан-де-Мортом: у «Смешариков» есть свой главный злодей — и вы никогда на него не подумаете

У Пола Атрейдеса и его наследников была страшная участь: лишь один герой дожил до финала «Дюны»