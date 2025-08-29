Меню
Расписание сеансов Как приручить дракона, 2025 в Москве 29 августа 2025

Расписание сеансов Как приручить дракона, 29 августа 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
10:40 от 490 ₽ 16:05 от 690 ₽
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
12:20 13:45 17:55
КИНОград г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
11:55 17:20
Киноквартал
Ясенево
2D
12:25 от 290 ₽ 19:10 от 490 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
12:20 19:10
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
14:10 от 420 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
09:50 от 210 ₽ 16:30 от 420 ₽ 19:10 от 480 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
12:00 от 500 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Братиславская
2D
11:50 от 440 ₽ 16:50 от 500 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис» г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
11:05 от 480 ₽ 12:40 от 590 ₽ 17:15 от 640 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
13:30 от 630 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
16:35
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Она сказала “Да”!
Она сказала “Да”!
2023, США, комедия, драма
Никто 2
Никто 2
2025, США, боевик
