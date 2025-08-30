Меню
Фильмы
Как приручить дракона
Расписание сеансов Как приручить дракона, 2025 в Москве
30 августа 2025
Расписание сеансов Как приручить дракона, 30 августа 2025 в Москве
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
10:40
от 550 ₽
16:05
от 750 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
10:10
от 250 ₽
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
11:10
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
13:45
17:55
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
11:55
17:20
Киноквартал
Ясенево
2D
12:15
от 350 ₽
20:30
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
12:20
19:10
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
15:00
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
14:10
от 520 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
09:50
от 250 ₽
16:30
от 470 ₽
19:10
от 500 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
12:00
от 500 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Марьино
2D
11:50
от 390 ₽
16:50
от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
11:05
от 480 ₽
12:40
от 590 ₽
17:15
от 640 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
16:35
от 1150 ₽
