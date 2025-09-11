Меню
КИНОград г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
12:05
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
12:50 18:15
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
12:50 от 370 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
10:50 от 160 ₽ 15:30 от 370 ₽ 21:50 от 430 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
12:40 от 750 ₽
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Хайди. Моя хитрая рысь
Хайди. Моя хитрая рысь
2024, Германия, анимация
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
