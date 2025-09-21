Почему Нимфадора не любит свое имя? Все дело в его переводе

Американцы сняли лучший сериал про советских шпионов: оцените — получилось слишком правдоподобно

Шесть серий — и ни секунды лишней: этот детективный сериал затягивает так, что начинаешь вечером, а заканчиваешь утром

Сколько лет Танджиро в 4-м сезоне «Истребителя демонов»? За все время возраст не поменялся — вот когда герой повзрослеет

Один из самых ожидаемых сериалов 2025-го на подходе: Netflix покажет долгожданный хит с Джудом Лоу 18 сентября — отмечайте в календаре

«Не пугалка и не чернуха»: новый сериал с Устюговым врывается на экраны — полное погружение в СССР конца 70-х

Кэмерон уже работает над «Терминатором 7», но в ближайшие годы премьеру не ждите: всему виной — нейросети (и кое-что еще)

«Очень разочаровала»: как экранизация «Оно» пошла против романа Кинга — цифры поменяли на волне хайпа

Почувствуйте себя Беллой Свон: нужно 66 тысяч рублей и много терпения — проверено фанатами «Сумерек»

«Просто ждем»: Disney готовит почву для сиквела культовой комедии 90-х — Линдси Лохан снова стала популярной