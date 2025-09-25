Меню
Фильмы
Как приручить дракона
Расписание сеансов Как приручить дракона, 2025 в Москве
25 сентября 2025
Расписание сеансов Как приручить дракона, 25 сентября 2025 в Москве
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
2D
11:45
от 420 ₽
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
12:10
18:05
Киноквартал
Ясенево
2D
15:15
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
15:50
от 370 ₽
