Фильмы
Ласточка
Расписание сеансов Ласточка, 2024 в Москве
8 октября 2025
Расписание сеансов Ласточка, 8 октября 2025 в Москве
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
вт
7
ср
8
Как купить билеты на сеанс фильма «Ласточка»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
ГЭС-2 Кино
Москва, Болотная наб., 15
2D, SUB
16:00
от 200 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
Отзывы
2025, США, ужасы
