Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
О чем говорят незнакомцы
Расписание сеансов О чем говорят незнакомцы, 2023 в Москве
15 декабря 2025
Расписание сеансов О чем говорят незнакомцы, 15 декабря 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
пн
15
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «О чем говорят незнакомцы»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская
2D
19:00
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия
Лысый нянь
Отзывы
2025, Россия, боевик, комедия, семейный
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Голосовой помощник
Отзывы
2025, Россия, семейный, фантастика
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Отзывы
2024, США, ужасы
Самое страшное в «Терминаторе» — не красный глаз, а цифра в конце: сколько человек на самом деле убил железный Арни в фильме 1984 года?
Так выжила Алая Ведьма или нет? Ответ Элизабет Олсен вселил надежду в преданных фанатов Marvel
Ридли Скотт так и не ответил, что за зеленый кристалл стоял на алтаре в «Прометее»: но фанаты сами нашли разгадку
«Дорогой Вилли»: премьера, сюжет и график выхода всех серий нового шпионского мини-сериала с Маковецким
«Наше поле боя»: одна сцена из «Дома дракона» до сих пор пугает зрителей сильнее, чем все Белые ходоки «Игры престолов» вместе взятые
«Это было тяжело»: в «Иллюзии обмана 3» убили главную звезду франшизы – будет ли теперь четвертая часть? Режиссер уже дал ответ
Страшно и без Пеннивайза: эта сцена из «Добро пожаловать в Дерри» насмерть перепугала самого Кинга (но в книге ее не было и близко)
Жанр не любит, но «это другое»: ДиКаприо выбрал любимый фильм у Нолана — и внезапно это не «Начало» и не «Интерстеллар»
Бокова заменит рублевский мент: главную роль в «Фишер 3» сыграет вовсе не Иван Янковский
Этот культовый персонаж вдохновил игру Энтони Хопкинса в «Молчании ягнят» — коллеги по фильму начали избегать актера еще до начала съемок
Заяц младше Чебурашки, а Трубадур полюбил школьницу? Угадайте возраст героев любимых мультов (тест по «Союзмультфильму»)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667