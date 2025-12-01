Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы О чем говорят незнакомцы Расписание сеансов О чем говорят незнакомцы, 2023 в Москве 24 декабря 2025

Расписание сеансов О чем говорят незнакомцы, 24 декабря 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
пн 15 ср 24
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «О чем говорят незнакомцы»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская
2D, SUB
17:15 от 400 ₽
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Шальная императрица
Шальная императрица
2025, Россия, комедия
Семьянин
Семьянин
2025, Россия, комедия
Крипер
Крипер
2025, Канада / США, ужасы
Метод исключения
Метод исключения
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Круче всех «Заклятий» вместе взятых: об аргентинском хорроре в России почти не знают, а за рубежом — это хит с 96% на RT
От режиссера «Зверобоя 2» и «Чужой стаи»: эту премьеру на НТВ считают одной из самых интригующих за последнее время
Почти 400 млн просмотров на Youtube: почему серия «Неуловимые мстители» стала самой прилипчивой в «Маше и Медведе» (видео)
«Извини, что мы тебя расстроили»: новинка Apple TV от создателя «Во все тяжкие» довела иностранку до психбольницы
98% на Rotten Tomatoes и 0% достоверности: ученый посмотрел нашумевший «Из многих» – нашел 2 спорных момента в сериале
На $50 млрд дороже «Пути воды»: во сколько обошелся «Аватар-3» Кэмерона – и какие «звезды» должны сойтись, чтобы фильм не провалился в прокате
«Не гожусь для этого»: мечта всей жизни Фрейндлих напрямую связана с «Мастером и Маргаритой» – исполнить ее актриса так и не успела
Дэндзи на коленях, «Дандадан» в пролете: это свежее аниме только что побило казалось бы вечный рекорд «Истребителя демонов»
От нуля до $700 млн за 11 дней: 6 фильмов стали самыми кассовыми в 2025-м – на вершине – Восток, догоняет – Запад
Что общего у «Омерзительной восьмерки» и «Слова пацана»? Тарантино пришлось менять финал своего шедевра в последний момент
Джулианна Мур, Джон Сноу и Бодров: это фэнтези выглядит как «Игра престолов» при температуре 38°С, и рейтинг — позорнее не придумаешь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше