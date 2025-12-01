Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
О чем говорят незнакомцы
Расписание сеансов О чем говорят незнакомцы, 2023 в Москве
24 декабря 2025
Расписание сеансов О чем говорят незнакомцы, 24 декабря 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
пн
15
ср
24
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «О чем говорят незнакомцы»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская
2D, SUB
17:15
от 400 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Умри, любовь моя
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Шальная императрица
Отзывы
2025, Россия, комедия
Семьянин
Отзывы
2025, Россия, комедия
Крипер
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, ужасы
Метод исключения
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
Письмо Деду Морозу
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Авиатор
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Круче всех «Заклятий» вместе взятых: об аргентинском хорроре в России почти не знают, а за рубежом — это хит с 96% на RT
От режиссера «Зверобоя 2» и «Чужой стаи»: эту премьеру на НТВ считают одной из самых интригующих за последнее время
Почти 400 млн просмотров на Youtube: почему серия «Неуловимые мстители» стала самой прилипчивой в «Маше и Медведе» (видео)
«Извини, что мы тебя расстроили»: новинка Apple TV от создателя «Во все тяжкие» довела иностранку до психбольницы
98% на Rotten Tomatoes и 0% достоверности: ученый посмотрел нашумевший «Из многих» – нашел 2 спорных момента в сериале
На $50 млрд дороже «Пути воды»: во сколько обошелся «Аватар-3» Кэмерона – и какие «звезды» должны сойтись, чтобы фильм не провалился в прокате
«Не гожусь для этого»: мечта всей жизни Фрейндлих напрямую связана с «Мастером и Маргаритой» – исполнить ее актриса так и не успела
Дэндзи на коленях, «Дандадан» в пролете: это свежее аниме только что побило казалось бы вечный рекорд «Истребителя демонов»
От нуля до $700 млн за 11 дней: 6 фильмов стали самыми кассовыми в 2025-м – на вершине – Восток, догоняет – Запад
Что общего у «Омерзительной восьмерки» и «Слова пацана»? Тарантино пришлось менять финал своего шедевра в последний момент
Джулианна Мур, Джон Сноу и Бодров: это фэнтези выглядит как «Игра престолов» при температуре 38°С, и рейтинг — позорнее не придумаешь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667