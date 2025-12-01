3 свежие комедии для тех, кто устал от однообразных шуток: английская пародия на «Аббатство Даунтон» и 70 минут искрометного юмора по-русски

«Сериал мощный»: почему роль Смолякова в «Агееве» на НТВ называют одной из лучших в его карьере — про «Мосгаз» никто и не вспоминает

Не дошли до кинотеатра? «Алиса в Стране Чудес» с Пересильд выходит онлайн 31 декабря сразу на 5 платформах — вот где смотреть

Первым «Хроникам Нарнии» – 20 лет! Угадаете его и еще 10 великих фэнтези всего-то по одному кадру? (Сложный тест)

«Пятая точка» Шурика и пропавшая бутылка: отыскали 15 ляпов в шедеврах Гайдая, Рязанова и других гениальных режиссеров СССР (фото)

Автор «Эмили в Париже» намекнул, где развернется 6-й сезон: Купер снова собирает чемоданы — Франция и Италия уже были

Этот момент в «Зверополисе 2» вообще не для детей — Disney аккуратно подмигнул фанатам старого экшена из 90-х

Звезды сериалов НТВ «подвинули» самого Борисова в списке самых популярных актеров России-2025: а Васильев не попал даже в топ-5

Лучшие российские сериалы за 25 лет по версии «Киноафиши»: в топ-5 нет места «Бригаде» с «Ликвидацией» — но это не провокация

Тест: вспомните 5 фильмов СССР по именам героев: Горбункова из «Бриллиантовой руки» не ждите – слишком просто