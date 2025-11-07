Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Франкенштейн: Воскрешение Расписание сеансов Франкенштейн: Воскрешение, 2023 в Москве 7 ноября 2025

Расписание сеансов Франкенштейн: Воскрешение, 7 ноября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 5 чт 6 пт 7 сб 8 вс 9 пн 10 вт 11 ср 12
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Франкенштейн: Воскрешение»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
19:20
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Шелби Оукс. Город-призрак
Шелби Оукс. Город-призрак
2024, США, ужасы, триллер
Оболочка
Оболочка
2024, США, ужасы, триллер
Хэллоуин. Ночной кошмар
Хэллоуин. Ночной кошмар
2025, США, ужасы
400 слов, 78 букв и письменность, похожая на ноты: на каком языке говорила Лилу из «Пятого элемента»
Этот эпизод «Секретных материалов» хотел снять сам Квентин Тарантино: почему ему так и не дали это сделать?
«Корпоративный мир напоминает "Игру престолов"»: Ной Хоули намекнул, кто станет врагом Венди во 2 сезоне сериала «Чужой: Земля»
Плохие новости для фанатов «Трассы»: второй сезон придется ждать еще очень долго
«Культовый в своем роде»: в СССР был свой Ван Дамм – фильм до сих пор держит оценку 7.2, ведь «это не сказочки, а реальность»
Почему Кольцо Всевластия во «Властелине» не правило всеми: Саурону и до потери украшения не поддались эльфы, люди, гномы
«Без литья воды и катания ваты»: в своем самом недооцененном боевике Панин сыграл круче, чем в «Бригаде» – спорим, вы его даже не включали?
Молодой и наивный энтузиаст приезжает на Кавказ: а дальше – вспомните 5 фильмов СССР по описанию профессии героя (тест)
«Будто перенесся в 1941-й»: лишь один российский фильм о войне в США сравнивают со «Спасти рядового Райана» и «Иди и смотри» одновременно
«Великий Гэтсби» обновится до версии 2.0: Netflix «вырвал» сценарий у конкурентов — и мгновенно сказал «да» новому фильму
Ноябрь в режиме «сериаломарафона»: выходят не только «Очень странные дела» — впереди еще три громкие премьеры
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше