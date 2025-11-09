400 слов, 78 букв и письменность, похожая на ноты: на каком языке говорила Лилу из «Пятого элемента»

А вы обращали внимание на таблички на фасаде здания в «Служебном романе»: остроумные пасхалки Рязанова круче голливудских

«Из многих» — новый сериал от автора «Во все тяжкие»: когда смотреть и почему безумный сюжет уже заинтриговал миллионы (график выхода эпизодов)

Хит Кэмерона из 90-х мог стать франшизой — собрал в прокате больше «Терминатора»: но идею продолжения зарубили на корню

Эта деталь из «Уэнсдэй» напрямую вдохновлена Стивеном Кингом — фанаты «Оно» догадаются, о чем речь

До «Интерстеллара» был он: блокбастер СССР с оценкой 7.2 научил Голливуд делать фантастику – даже Лукас глянул и снял «Звездные войны»

«Будто перенесся в 1941-й»: лишь один российский фильм о войне в США сравнивают со «Спасти рядового Райана» и «Иди и смотри» одновременно

Ноябрь в режиме «сериаломарафона»: выходят не только «Очень странные дела» — впереди еще три громкие премьеры

«Великий Гэтсби» обновится до версии 2.0: Netflix «вырвал» сценарий у конкурентов — и мгновенно сказал «да» новому фильму

«Культовый в своем роде»: в СССР был свой Ван Дамм – фильм до сих пор держит оценку 7.2, ведь «это не сказочки, а реальность»