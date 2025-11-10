«Корпоративный мир напоминает "Игру престолов"»: Ной Хоули намекнул, кто станет врагом Венди во 2 сезоне сериала «Чужой: Земля»

Что за Зло летело к Земле в «Пятом элементе» — и почему его не могли остановить даже бомбы?

Как назывались расы инопланетян в «Пятом элементе»? Все помнят только Плавалагуну, но разновидностей было три

До «Интерстеллара» был он: блокбастер СССР с оценкой 7.2 научил Голливуд делать фантастику – даже Лукас глянул и снял «Звездные войны»

«Без литья воды и катания ваты»: в своем самом недооцененном боевике Панин сыграл круче, чем в «Бригаде» – спорим, вы его даже не включали?

Хит Кэмерона из 90-х мог стать франшизой — собрал в прокате больше «Терминатора»: но идею продолжения зарубили на корню

Молодой и наивный энтузиаст приезжает на Кавказ: а дальше – вспомните 5 фильмов СССР по описанию профессии героя (тест)

Эта деталь из «Уэнсдэй» напрямую вдохновлена Стивеном Кингом — фанаты «Оно» догадаются, о чем речь

«Великий Гэтсби» обновится до версии 2.0: Netflix «вырвал» сценарий у конкурентов — и мгновенно сказал «да» новому фильму

Ноябрь в режиме «сериаломарафона»: выходят не только «Очень странные дела» — впереди еще три громкие премьеры