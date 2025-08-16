Меню
Magic Cinema г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
17:50 от 500 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
10:35 от 790 ₽ 11:55 от 2500 ₽ 13:40 от 890 ₽ 15:00 от 890 ₽ 15:40 от 2900 ₽ 16:45 от 890 ₽ 18:10 от 890 ₽ 18:50 от 2900 ₽ 19:50 от 890 ₽ 21:15 от 890 ₽ 22:00 от 2900 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
18:20 от 490 ₽ 21:10 от 490 ₽
Атлантис Кино г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
19:20 от 750 ₽ 22:15
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
19:35
КИНОград г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
12:30 16:50 19:35 21:25
Киноквартал
Ясенево
2D
10:10 от 350 ₽ 15:25 от 550 ₽ 20:40 от 650 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
10:10 от 300 ₽ 13:15 от 400 ₽ 16:20 от 400 ₽ 19:25 от 500 ₽ 22:30
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
20:30 от 550 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
10:20 от 280 ₽ 13:30 от 430 ₽ 16:40 от 500 ₽ 19:50 от 500 ₽ 22:55 от 500 ₽
Киномакс Жулебино г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
10:20 от 370 ₽ 13:30 от 510 ₽ 16:40 от 510 ₽ 19:50 от 510 ₽ 22:55 от 510 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
10:30 от 380 ₽ 13:40 от 540 ₽ 16:50 от 580 ₽ 19:00 от 1260 ₽ 20:00 от 580 ₽ 22:10 от 1260 ₽ 23:10 от 580 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
10:30 от 600 ₽ 13:40 от 600 ₽ 16:50 от 600 ₽ 19:00 от 600 ₽ 20:00 от 600 ₽ 22:10 от 600 ₽ 23:10 от 600 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:10 от 470 ₽ 13:20 от 670 ₽ 16:30 от 720 ₽ 19:40 от 720 ₽ 22:50 от 720 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
12:50 от 300 ₽ 22:30 от 350 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:30 от 390 ₽ 13:40 от 550 ₽ 16:50 от 600 ₽ 20:00 от 600 ₽ 23:10 от 600 ₽
Космик Марьина Роща г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
10:05 от 250 ₽ 18:30 от 450 ₽
Космик Щелковский г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
14:55 от 490 ₽ 21:45 от 490 ₽
Летний кинотеатр Mori Cinema г. Москва, м. Технопарк. пр-т Андропова, 1
2D
20:15 от 1400 ₽
Лорд г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
12:00 от 2000 ₽ 15:00 от 2500 ₽ 18:00 от 2500 ₽ 20:45 от 650 ₽ 21:00 от 2500 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
09:40 от 370 ₽ 12:40 от 570 ₽ 15:40 от 570 ₽ 18:40 от 620 ₽ 21:40 от 620 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
09:40 от 300 ₽ 12:45 от 520 ₽ 15:50 от 520 ₽ 18:55 от 550 ₽ 22:00 от 550 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
11:50 от 1500 ₽ 15:50 от 550 ₽ 19:25 от 1700 ₽ 21:00 от 550 ₽ 22:20 от 1700 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Марьино
2D
12:30 от 750 ₽ 15:25 от 800 ₽ 18:20 от 850 ₽ 20:05 от 500 ₽ 21:15 от 850 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис» г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
10:30 от 420 ₽ 11:50 от 480 ₽ 12:30 от 590 ₽ 13:30 от 540 ₽ 14:50 от 590 ₽ 15:30 от 640 ₽ 16:30 от 640 ₽ 17:45 от 640 ₽ 18:30 от 640 ₽ 19:30 от 590 ₽ 20:45 от 640 ₽ 21:30 от 640 ₽ 22:30 от 640 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
12:00 от 710 ₽ 15:05 от 710 ₽ 18:10 от 710 ₽ 21:15 от 710 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
12:00 от 950 ₽ 13:20 от 950 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:20 от 1150 ₽ 18:05 от 1350 ₽ 19:20 от 1350 ₽ 21:05 от 1350 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
16:10 от 700 ₽ 22:10 от 700 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
16:00 от 700 ₽ 22:00 от 700 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
19:30 от 650 ₽ 22:30 от 650 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
16:05 от 700 ₽ 22:00 от 700 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
15:50 от 550 ₽ 21:40 от 550 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
20:40 от 600 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
16:10 от 700 ₽ 22:00 от 720 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
16:10 от 580 ₽ 22:10 от 580 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
16:00 от 650 ₽ 21:50 от 650 ₽
