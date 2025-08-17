Меню
Фильмы
Формула 1
Расписание сеансов Формула 1, 2025 в Москве
17 августа 2025
Расписание сеансов Формула 1, 17 августа 2025 в Москве
Как купить билеты на сеанс фильма «Формула 1»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Magic Cinema
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
17:50
от 500 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
10:35
от 790 ₽
11:55
от 2500 ₽
13:40
от 890 ₽
15:00
от 890 ₽
15:40
от 2900 ₽
16:45
от 890 ₽
18:10
от 890 ₽
18:50
от 2900 ₽
19:50
от 890 ₽
21:15
от 890 ₽
22:00
от 2900 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
18:20
от 490 ₽
21:10
от 490 ₽
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
19:20
от 750 ₽
22:15
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
19:35
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
12:30
16:50
19:35
21:25
Киноквартал
Ясенево
2D
10:10
от 350 ₽
15:25
от 550 ₽
20:40
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
10:10
13:15
от 400 ₽
16:20
от 400 ₽
19:25
22:30
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
20:40
от 550 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
10:20
от 280 ₽
13:30
от 430 ₽
16:40
от 500 ₽
19:50
от 500 ₽
22:55
от 500 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
10:20
от 370 ₽
13:30
от 510 ₽
16:40
от 510 ₽
19:50
от 510 ₽
22:55
от 510 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
10:30
от 380 ₽
13:40
от 540 ₽
16:50
от 580 ₽
19:00
от 1260 ₽
20:00
от 580 ₽
22:10
от 1260 ₽
23:10
от 580 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
10:30
от 600 ₽
13:40
от 600 ₽
16:50
от 600 ₽
19:00
от 600 ₽
20:00
от 600 ₽
22:10
от 600 ₽
23:10
от 600 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:10
от 470 ₽
13:20
от 670 ₽
16:30
от 720 ₽
19:40
от 720 ₽
22:50
от 720 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
12:50
от 300 ₽
22:30
от 350 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:30
от 390 ₽
13:40
от 550 ₽
16:50
от 600 ₽
20:00
от 600 ₽
23:10
от 600 ₽
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
10:05
18:30
от 450 ₽
Летний кинотеатр Mori Cinema
г. Москва, м. Технопарк. пр-т Андропова, 1
2D
22:40
от 1200 ₽
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
12:00
от 2000 ₽
15:00
от 2500 ₽
18:00
от 2500 ₽
20:45
от 650 ₽
21:00
от 2500 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
09:40
от 370 ₽
12:40
от 570 ₽
15:40
от 570 ₽
18:40
от 620 ₽
21:40
от 620 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
09:40
от 300 ₽
12:45
от 520 ₽
15:50
от 520 ₽
18:55
от 550 ₽
22:00
от 550 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
11:50
от 1500 ₽
15:50
от 550 ₽
19:25
от 1700 ₽
21:00
от 550 ₽
22:20
от 1700 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Марьино
2D
12:30
от 750 ₽
15:25
от 800 ₽
18:20
от 850 ₽
20:05
от 500 ₽
21:15
от 850 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
10:30
от 370 ₽
11:50
от 480 ₽
12:30
от 590 ₽
13:30
от 590 ₽
14:50
от 590 ₽
15:30
от 640 ₽
16:30
от 590 ₽
17:45
от 640 ₽
18:30
от 640 ₽
19:30
от 640 ₽
20:45
от 640 ₽
21:30
от 640 ₽
22:30
от 590 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада
г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
12:00
от 710 ₽
15:05
от 710 ₽
18:10
от 710 ₽
21:15
от 710 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
12:00
от 950 ₽
13:20
от 950 ₽
15:00
от 1150 ₽
16:20
от 1150 ₽
18:05
от 1350 ₽
19:20
от 1350 ₽
21:05
от 1350 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
16:10
от 700 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
16:00
от 700 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
19:30
от 650 ₽
22:30
от 650 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
16:00
от 700 ₽
21:50
от 700 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
15:50
от 550 ₽
21:40
от 550 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
20:40
от 600 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
16:05
от 700 ₽
21:50
от 720 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
16:10
от 580 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
15:55
от 650 ₽
21:40
от 650 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
