Расписание сеансов Формула 1, 2025 в Москве 18 августа 2025

Расписание сеансов Формула 1, 18 августа 2025 в Москве

18
Magic Cinema г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
17:50 от 500 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
10:35 от 650 ₽ 11:55 от 2300 ₽ 13:40 от 650 ₽ 15:00 от 690 ₽ 15:40 от 2500 ₽ 16:45 от 690 ₽ 18:10 от 690 ₽ 18:50 от 2500 ₽ 19:50 от 690 ₽ 21:15 от 690 ₽ 22:00 от 2500 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
18:20 от 380 ₽ 21:05 от 250 ₽
Атлантис Кино г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
19:20 22:15
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
19:35
КИНОград г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
12:30 16:50 19:35 21:25
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
20:40 от 470 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
10:20 от 230 ₽ 13:30 от 390 ₽ 16:40 от 390 ₽ 19:50 от 420 ₽ 22:55 от 420 ₽
Киномакс Жулебино г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
10:20 от 290 ₽ 13:30 от 410 ₽ 16:40 от 410 ₽ 19:50 от 430 ₽ 22:55 от 430 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
10:30 от 290 ₽ 13:40 от 420 ₽ 16:50 от 420 ₽ 19:00 от 1060 ₽ 20:00 от 480 ₽ 22:10 от 1060 ₽ 23:10 от 480 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
10:30 от 600 ₽ 13:40 от 600 ₽ 16:50 от 600 ₽ 19:00 от 490 ₽ 20:00 от 600 ₽ 22:10 от 490 ₽ 23:10 от 600 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:10 от 350 ₽ 13:20 от 520 ₽ 16:30 от 520 ₽ 19:40 от 600 ₽ 22:50 от 600 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
12:50 от 250 ₽ 22:30 от 350 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:30 от 300 ₽ 13:40 от 430 ₽ 16:50 от 430 ₽ 20:00 от 490 ₽ 23:10 от 490 ₽
Лорд г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
12:00 от 2000 ₽ 15:00 от 2500 ₽ 18:00 от 2500 ₽ 20:45 от 600 ₽ 21:00 от 2500 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
09:40 от 300 ₽ 12:40 от 460 ₽ 15:40 от 460 ₽ 18:40 от 520 ₽ 21:40 от 520 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
09:40 от 250 ₽ 12:45 от 350 ₽ 15:50 от 350 ₽ 18:55 от 460 ₽ 22:00 от 460 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
12:00 от 750 ₽ 13:20 от 750 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:20 от 950 ₽ 18:05 от 1150 ₽ 19:20 от 1150 ₽ 21:05 от 1150 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
16:10 от 440 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
16:00 от 440 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
19:30 от 550 ₽ 22:30 от 550 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
16:00 от 500 ₽ 21:50 от 600 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
15:50 от 380 ₽ 21:40 от 450 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
20:40 от 550 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
16:05 от 580 ₽ 21:50 от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
16:10 от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
15:55 от 480 ₽ 21:40 от 500 ₽
