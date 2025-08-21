Меню
Фильмы
Формула 1
Расписание сеансов Формула 1, 2025 в Москве
21 августа 2025
Расписание сеансов Формула 1, 21 августа 2025 в Москве
Magic Cinema
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
17:50
от 500 ₽
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
12:45
15:35
18:25
21:15
Киноквартал
Ясенево
2D
12:25
19:35
22:40
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
10:10
13:15
16:20
19:25
22:30
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:30
от 350 ₽
13:40
от 520 ₽
16:50
от 520 ₽
20:00
от 720 ₽
23:10
от 720 ₽
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
10:00
18:25
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
12:35
21:45
от 390 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
12:00
от 470 ₽
15:00
от 470 ₽
18:00
от 470 ₽
21:00
от 550 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
12:30
от 470 ₽
15:30
от 470 ₽
18:30
от 530 ₽
21:30
от 530 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада
г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
12:20
от 630 ₽
15:25
от 630 ₽
18:30
от 710 ₽
21:35
от 710 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
15:55
от 440 ₽
21:40
от 500 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
16:00
от 440 ₽
22:00
от 600 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
19:30
от 550 ₽
22:30
от 550 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
15:45
от 500 ₽
21:40
от 600 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
15:50
от 380 ₽
21:40
от 450 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
20:40
от 550 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
16:05
от 580 ₽
19:10
от 600 ₽
22:20
от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
16:10
от 520 ₽
22:00
от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
15:55
от 480 ₽
19:00
от 500 ₽
22:10
от 500 ₽
Помните фразу Коли про самолет в «Москве слезам не верит»? Зрители только спустя десятилетия догадались, что с ней не так
Многие слышали, что Миядзаки ненавидит «Властелина колец»: мы разобрались и выяснили, как возник этот фейк
А вы знали, что орков породил Гэндальф? Рассказываем о главном провале мага, который не показали в кино
«Три вида картошки, ростбиф, пудинг»: диетолог объяснила магию Хогвартса — почему в «Гарри Поттере» не толстели от пиршеств
«Давно так не затягивало»: этот мрачный триллер с Бондарчуком сравнивают с культовым «Экзаменом» — 6 часов проносятся как минута
«Блич» вышел уже 21 год назад: до сих пор не все знают, что это за слово — объясняем смысл названия
Увела мужа и попала в секту: что стало с Гюльчатай из «Белого солнца пустыни», и почему кино для нее — «все от дьявола»
«Обнаглели эти больные…»: только внимательные вспомнят 5 фильмов СССР по репликам врачей (тест)
Мафиози с деменцией — самый опасный: пересмотрел «Сопрано» дважды и понял, в чем трагедия дяди Джуниора
«Такая дрянь»: Киллиана Мерфи возненавидели за эту роль — Джоффри и Амбридж нервно курят в сторонке
Гениальный сюжет — есть, зрителей — нет: 5 малоизвестных фильмов с «хай-концептом» — от картонного хоррора до комедии про Чистилище
