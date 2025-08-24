Меню
Расписание сеансов Формула 1, 2025 в Москве 24 августа 2025

Расписание сеансов Формула 1, 24 августа 2025 в Москве

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Magic Cinema г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
17:50 от 500 ₽
КИНОград г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
12:45 15:35 18:25 21:15
Киноквартал
Ясенево
2D
12:25 19:35 22:40
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
10:10 13:15 16:20 19:25 22:30
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:30 от 470 ₽ 13:40 от 670 ₽ 16:50 от 720 ₽ 20:00 от 720 ₽ 23:10 от 720 ₽
Космик Марьина Роща г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
10:20 18:45
Космик Щелковский г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
12:35 21:45
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
15:55 от 700 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
16:00 от 700 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
19:30 от 650 ₽ 22:30 от 650 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
15:45 от 700 ₽ 21:40 от 700 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
15:50 от 550 ₽ 21:40 от 550 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
20:40 от 600 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
16:05 от 700 ₽ 19:10 от 720 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
16:10 от 580 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
15:55 от 650 ₽ 19:00 от 650 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
