Фильмы
Формула 1
Расписание сеансов Формула 1, 2025 в Москве
5 сентября 2025
Расписание сеансов Формула 1, 5 сентября 2025 в Москве
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
10:25
от 690 ₽
11:25
от 2500 ₽
11:55
от 690 ₽
13:30
от 690 ₽
16:35
от 790 ₽
17:45
от 790 ₽
18:45
от 2900 ₽
19:40
от 790 ₽
21:50
от 2900 ₽
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
14:15
18:40
21:25
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
10:35
от 260 ₽
13:40
от 420 ₽
16:50
от 420 ₽
20:00
от 500 ₽
23:05
от 500 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
10:25
от 290 ₽
13:30
от 420 ₽
16:35
от 420 ₽
19:40
от 580 ₽
22:45
от 580 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:15
от 300 ₽
13:25
от 430 ₽
16:30
от 430 ₽
19:45
от 600 ₽
22:50
от 600 ₽
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
18:35
от 400 ₽
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
11:00
от 1500 ₽
14:00
от 2000 ₽
19:00
от 2500 ₽
20:50
от 650 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада
г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
15:50
от 630 ₽
18:55
от 710 ₽
22:00
от 710 ₽
