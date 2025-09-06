Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Формула 1
Расписание сеансов Формула 1, 2025 в Москве
6 сентября 2025
Расписание сеансов Формула 1, 6 сентября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Вся информация о фильме
Сегодня
3
Завтра
4
пт
5
сб
6
вс
7
пн
8
вт
9
ср
10
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Формула 1»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Magic Cinema
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
17:45
от 450 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
10:25
от 790 ₽
11:25
от 2500 ₽
11:55
от 790 ₽
13:30
от 890 ₽
16:35
от 890 ₽
17:45
от 890 ₽
18:45
от 2900 ₽
19:40
от 890 ₽
21:50
от 2900 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
13:30
от 400 ₽
18:05
от 490 ₽
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
11:35
20:00
от 750 ₽
00:40
Киноквартал
Ясенево
2D
14:40
от 550 ₽
20:05
от 650 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
15:20
от 400 ₽
19:45
от 500 ₽
22:55
от 500 ₽
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
10:10
от 600 ₽
13:20
от 600 ₽
16:30
от 600 ₽
22:00
от 600 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
10:35
от 280 ₽
13:40
от 430 ₽
16:45
от 500 ₽
19:50
от 500 ₽
22:55
от 500 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
10:40
от 370 ₽
15:50
от 510 ₽
21:20
от 510 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
10:25
от 380 ₽
13:30
от 540 ₽
16:35
от 580 ₽
19:40
от 580 ₽
22:45
от 580 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
10:15
от 700 ₽
13:20
от 950 ₽
16:30
от 1050 ₽
19:35
от 1050 ₽
22:40
от 1050 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:20
от 470 ₽
13:30
от 670 ₽
16:40
от 720 ₽
19:45
от 720 ₽
22:50
от 720 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
10:10
от 250 ₽
15:55
от 350 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:15
от 390 ₽
13:25
от 550 ₽
16:30
от 600 ₽
19:45
от 600 ₽
22:50
от 600 ₽
Колибри Москва
г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
12:10
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
16:25
от 350 ₽
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
21:55
от 490 ₽
Летний кинотеатр Mori Cinema
г. Москва, м. Технопарк. пр-т Андропова, 1
2D
21:50
от 1400 ₽
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
11:00
от 1500 ₽
14:00
от 2000 ₽
19:00
от 2500 ₽
20:50
от 650 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
12:20
от 570 ₽
15:20
от 570 ₽
18:20
от 620 ₽
21:20
от 620 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
09:40
от 300 ₽
12:40
от 520 ₽
15:40
от 520 ₽
20:40
от 550 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
14:20
от 1700 ₽
17:15
от 1700 ₽
22:10
от 1700 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Марьино
2D
13:05
от 800 ₽
16:05
от 850 ₽
19:05
от 800 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
10:25
от 420 ₽
12:30
от 590 ₽
13:25
от 590 ₽
15:30
от 640 ₽
16:25
от 640 ₽
18:30
от 640 ₽
19:25
от 640 ₽
21:30
от 640 ₽
22:25
от 640 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
12:00
от 950 ₽
15:00
от 1150 ₽
16:15
от 1150 ₽
18:05
от 1350 ₽
19:15
от 1350 ₽
21:05
от 1350 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Токсичный мститель
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Хайди. Моя хитрая рысь
Отзывы
2024, Германия, анимация
1300 км — расстояние от дома до квартиры: где жила Лида из «Операции "Ы"»?
Мрачные, сильные, атмосферные: BadComedian выбрал 3 сериала для тех, кого «Аутсорс» зацепил по-настоящему
Почему Жеглов отказался взять водителя Есина, хотя позже действовал куда жестче: странная нестыковка в «Месте встречи изменить нельзя»
Вы даже не поняли самую безумную часть «Довода»: объясняем, кем на самом деле был Нил, герой Паттинсона
Гэндальф провел там не один год: Мордор из «Властелина» есть в реальности — это ненавистная Толкину часть Британии
Где снимался сериал «Ментовские войны»: за 20+ лет большинство узнали локацию — а вот «секрет» ГУВД знают не все
Бюджет в 2 раза меньше, чем у «Форсаж 10», а рейтинг — выше: для Питта «F-1» самый успешный в карьере — сколько потратили на съемки
Срочно ищем их на стриминге: (пока что) лучшие зарубежные фильмы этого года, которые имеют все шансы попасть на «Оскар»
Красный — хит сезона: попробуйте вспомнить 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)
Вычеркнул Скорсезе, не дал шанса Тарантино: в личном топе Джеки Чана только один боевик — и в нем он снимался сам
Капитан Америка станет злодеем, а арка Дума вышибет из зрителей слезы: важные спойлеры сюжета «Мстители: Судный день»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667