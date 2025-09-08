Меню
Фильмы
Формула 1
Расписание сеансов Формула 1, 2025 в Москве
8 сентября 2025
Расписание сеансов Формула 1, 8 сентября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Вся информация о фильме
Сегодня
3
Завтра
4
пт
5
сб
6
вс
7
пн
8
вт
9
ср
10
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Формула 1»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Magic Cinema
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
17:45
от 450 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
10:25
от 650 ₽
11:25
от 2300 ₽
11:55
от 650 ₽
13:30
от 650 ₽
16:35
от 690 ₽
17:45
от 690 ₽
18:45
от 2500 ₽
19:40
от 690 ₽
21:50
от 2500 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
13:30
от 250 ₽
18:05
от 250 ₽
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
11:35
20:00
00:40
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
12:40
от 600 ₽
15:50
от 600 ₽
19:00
от 600 ₽
22:10
от 600 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
10:35
от 230 ₽
13:40
от 390 ₽
16:50
от 390 ₽
20:00
от 420 ₽
23:05
от 420 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
10:25
от 290 ₽
13:30
от 410 ₽
16:35
от 410 ₽
19:40
от 430 ₽
22:45
от 430 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
10:25
от 290 ₽
13:30
от 420 ₽
16:35
от 420 ₽
19:40
от 480 ₽
22:45
от 480 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
10:15
от 550 ₽
13:20
от 750 ₽
16:30
от 750 ₽
19:35
от 850 ₽
22:40
от 850 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:20
от 350 ₽
13:30
от 520 ₽
16:40
от 520 ₽
19:45
от 600 ₽
22:50
от 600 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
10:10
от 250 ₽
16:00
от 300 ₽
19:10
от 350 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:15
от 300 ₽
13:25
от 430 ₽
16:30
от 430 ₽
19:45
от 490 ₽
22:50
от 490 ₽
Колибри Москва
г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
12:10
Летний кинотеатр Mori Cinema
г. Москва, м. Технопарк. пр-т Андропова, 1
2D
19:25
от 800 ₽
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
11:00
от 1500 ₽
14:00
от 2000 ₽
19:00
от 2500 ₽
20:50
от 600 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
12:20
от 460 ₽
15:20
от 460 ₽
18:20
от 520 ₽
21:20
от 520 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
09:40
от 250 ₽
12:40
от 350 ₽
15:40
от 350 ₽
20:40
от 460 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
12:00
от 750 ₽
15:00
от 950 ₽
16:05
от 950 ₽
18:05
от 1150 ₽
21:05
от 1150 ₽
