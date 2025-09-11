Меню
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Magic Cinema г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
17:45 от 450 ₽
КИНОград г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
15:50 21:10
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
15:50 19:30 22:40
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
10:25 от 260 ₽ 13:30 от 420 ₽ 16:35 от 420 ₽ 19:40 от 470 ₽ 22:45 от 470 ₽
Киномакс Жулебино г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
10:25 от 290 ₽ 13:30 от 410 ₽ 16:35 от 410 ₽ 19:40 от 510 ₽ 22:45 от 510 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:10 от 350 ₽ 13:20 от 520 ₽ 16:30 от 520 ₽ 19:40 от 720 ₽ 22:50 от 720 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
15:50 от 300 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
12:20 от 470 ₽ 15:20 от 470 ₽ 18:20 от 550 ₽ 21:20 от 550 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
11:00 от 260 ₽ 16:20 от 470 ₽ 21:20 от 530 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
13:15 от 630 ₽ 18:15 от 710 ₽ 21:20 от 710 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
11:20 от 750 ₽ 14:15 от 950 ₽ 17:10 от 950 ₽ 20:20 от 1150 ₽
