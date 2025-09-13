Меню
Фильмы
Формула 1
Расписание сеансов Формула 1, 2025 в Москве
13 сентября 2025
Расписание сеансов Формула 1, 13 сентября 2025 в Москве
Magic Cinema
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
17:45
от 450 ₽
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
15:50
21:10
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
15:50
19:30
22:40
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
10:25
от 280 ₽
13:30
от 430 ₽
16:35
от 500 ₽
19:40
от 500 ₽
22:45
от 500 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
10:25
от 370 ₽
13:30
от 510 ₽
16:35
от 510 ₽
22:30
от 510 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:10
от 470 ₽
13:20
от 670 ₽
16:30
от 720 ₽
19:40
от 720 ₽
22:50
от 720 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
15:50
от 350 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
12:20
от 570 ₽
15:20
от 570 ₽
18:20
от 620 ₽
21:20
от 620 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
11:00
от 300 ₽
16:20
от 520 ₽
21:20
от 550 ₽
