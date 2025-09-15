Меню
Фильмы
Формула 1
Расписание сеансов Формула 1, 2025 в Москве
15 сентября 2025
Расписание сеансов Формула 1, 15 сентября 2025 в Москве
Как купить билеты на сеанс фильма «Формула 1»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Magic Cinema
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
17:45
от 450 ₽
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
15:50
21:10
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
10:25
от 230 ₽
13:30
от 390 ₽
16:35
от 390 ₽
19:40
от 420 ₽
22:45
от 420 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
10:25
от 290 ₽
13:30
от 410 ₽
16:35
от 410 ₽
19:50
от 430 ₽
22:55
от 430 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:10
от 350 ₽
13:20
от 520 ₽
16:30
от 520 ₽
19:40
от 600 ₽
22:50
от 600 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
15:50
от 300 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
11:20
от 750 ₽
14:15
от 950 ₽
17:10
от 950 ₽
20:20
от 1150 ₽
