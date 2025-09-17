Меню
Расписание сеансов Формула 1, 17 сентября 2025 в Москве

Magic Cinema г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
17:45
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
10:25 от 230 ₽ 13:30 от 390 ₽ 16:35 от 390 ₽ 19:40 от 420 ₽ 22:45 от 420 ₽
Киномакс Жулебино г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
12:45 от 350 ₽ 15:50 от 410 ₽ 22:30 от 430 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:10 от 350 ₽ 13:20 от 520 ₽ 16:30 от 520 ₽ 19:40 от 600 ₽ 22:50 от 600 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
15:50 от 300 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
11:20 от 750 ₽ 14:15 от 950 ₽ 17:10 от 950 ₽ 20:20 от 1150 ₽
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Хайди. Моя хитрая рысь
2024, Германия, анимация
Формула 1
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Астрал. Поместье ужаса
