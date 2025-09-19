Меню
Киноафиша Фильмы Формула 1 Расписание сеансов Формула 1, 2025 в Москве 19 сентября 2025

Расписание сеансов Формула 1, 19 сентября 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Формула 1»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
КИНОград г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
16:35 21:25
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
16:20 от 470 ₽ 21:30 от 550 ₽
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Семейное счастье
2025, Россия, драма
Формула 1
2025, США, спорт
