Киноафиша Фильмы Формула 1 Расписание сеансов Формула 1, 2025 в Москве 23 сентября 2025

Расписание сеансов Формула 1, 23 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Формула 1»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
13:05 от 390 ₽ 18:50 от 390 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
16:15 от 250 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
10:50 от 210 ₽ 13:55 от 210 ₽ 17:00 от 210 ₽ 20:05 от 210 ₽ 23:10 от 210 ₽
Киномакс Жулебино г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
10:30 от 220 ₽ 13:35 от 220 ₽ 16:40 от 220 ₽ 19:50 от 220 ₽ 22:55 от 220 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
10:30 от 210 ₽ 13:40 от 210 ₽ 16:50 от 210 ₽ 20:00 от 210 ₽ 23:10 от 210 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
10:30 от 350 ₽ 13:40 от 350 ₽ 16:50 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽ 23:10 от 350 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
13:00 от 250 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:20 от 220 ₽ 13:25 от 220 ₽ 16:30 от 220 ₽ 19:50 от 220 ₽ 23:00 от 220 ₽
Лорд г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
14:30 от 2000 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
14:00 от 950 ₽ 16:55 от 950 ₽ 20:10 от 1150 ₽
