Фильмы
Формула 1
Расписание сеансов Формула 1, 2025 в Москве
24 сентября 2025
Расписание сеансов Формула 1, 24 сентября 2025 в Москве
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
13:05
от 550 ₽
18:50
от 550 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
16:15
от 250 ₽
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D, HFR
16:30
от 650 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
10:50
от 230 ₽
13:55
от 390 ₽
17:00
от 390 ₽
20:05
от 420 ₽
23:10
от 420 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
12:50
от 350 ₽
15:55
от 410 ₽
22:45
от 430 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
10:30
от 290 ₽
13:40
от 420 ₽
16:50
от 420 ₽
20:00
от 480 ₽
23:10
от 480 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
10:30
от 550 ₽
13:40
от 750 ₽
16:50
от 750 ₽
20:00
от 850 ₽
23:10
от 850 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
13:00
от 300 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:20
от 300 ₽
13:25
от 430 ₽
16:30
от 430 ₽
19:20
от 1000 ₽
19:50
от 490 ₽
23:00
от 490 ₽
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
14:30
от 2000 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
14:00
от 950 ₽
16:55
от 950 ₽
20:10
от 1150 ₽
