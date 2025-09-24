Меню
Расписание сеансов Формула 1, 2025 в Москве 24 сентября 2025

Расписание сеансов Формула 1, 24 сентября 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
13:05 от 550 ₽ 18:50 от 550 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
16:15 от 250 ₽
Атлантис Кино г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D, HFR
16:30 от 650 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
10:50 от 230 ₽ 13:55 от 390 ₽ 17:00 от 390 ₽ 20:05 от 420 ₽ 23:10 от 420 ₽
Киномакс Жулебино г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
12:50 от 350 ₽ 15:55 от 410 ₽ 22:45 от 430 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
10:30 от 290 ₽ 13:40 от 420 ₽ 16:50 от 420 ₽ 20:00 от 480 ₽ 23:10 от 480 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
10:30 от 550 ₽ 13:40 от 750 ₽ 16:50 от 750 ₽ 20:00 от 850 ₽ 23:10 от 850 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
13:00 от 300 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:20 от 300 ₽ 13:25 от 430 ₽ 16:30 от 430 ₽ 19:20 от 1000 ₽ 19:50 от 490 ₽ 23:00 от 490 ₽
Лорд г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
14:30 от 2000 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
14:00 от 950 ₽ 16:55 от 950 ₽ 20:10 от 1150 ₽
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
