Фильмы
Формула 1
Расписание сеансов Формула 1, 2025 в Москве
28 сентября 2025
Расписание сеансов Формула 1, 28 сентября 2025 в Москве
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
17:15
от 690 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
10:05
от 340 ₽
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
12:00
Киноквартал
Ясенево
2D
18:40
от 650 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
15:20
от 400 ₽
18:30
от 500 ₽
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
20:25
от 350 ₽
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
15:30
от 490 ₽
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
12:45
от 2000 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
11:50
от 520 ₽
17:00
от 520 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
12:40
от 470 ₽
18:30
от 500 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
15:00
от 1700 ₽
20:50
от 1700 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Марьино
2D
13:25
от 850 ₽
16:30
от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
12:30
от 590 ₽
15:30
от 640 ₽
16:35
от 640 ₽
18:30
от 640 ₽
19:35
от 640 ₽
21:30
от 640 ₽
22:35
от 640 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
13:40
от 950 ₽
16:35
от 1150 ₽
19:30
от 1350 ₽
