Киноафиша Фильмы Формула 1 Расписание сеансов Формула 1, 2025 в Москве 28 сентября 2025

Расписание сеансов Формула 1, 28 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Формула 1»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
17:15 от 690 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
10:05 от 340 ₽
Атлантис Кино г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
12:00
Киноквартал
Ясенево
2D
18:40 от 650 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
15:20 от 400 ₽ 18:30 от 500 ₽
Космик Марьина Роща г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
20:25 от 350 ₽
Космик Щелковский г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
15:30 от 490 ₽
Лорд г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
12:45 от 2000 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
11:50 от 520 ₽ 17:00 от 520 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
12:40 от 470 ₽ 18:30 от 500 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
15:00 от 1700 ₽ 20:50 от 1700 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Марьино
2D
13:25 от 850 ₽ 16:30 от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис» г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
12:30 от 590 ₽ 15:30 от 640 ₽ 16:35 от 640 ₽ 18:30 от 640 ₽ 19:35 от 640 ₽ 21:30 от 640 ₽ 22:35 от 640 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
13:40 от 950 ₽ 16:35 от 1150 ₽ 19:30 от 1350 ₽
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
