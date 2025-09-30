Меню
Фильмы
Формула 1
Расписание сеансов Формула 1, 2025 в Москве
30 сентября 2025
Расписание сеансов Формула 1, 30 сентября 2025 в Москве
2D
17:15
от 390 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
10:05
от 250 ₽
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
12:00
от 700 ₽
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
12:40
от 2000 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
11:50
от 410 ₽
17:00
от 410 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
12:40
от 250 ₽
18:30
от 250 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
13:40
от 750 ₽
16:35
от 950 ₽
19:30
от 1150 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Тогда. Сейчас. Потом
Отзывы
2024, США, драма
