Киноафиша Фильмы Формула 1 Расписание сеансов Формула 1, 2025 в Москве 7 октября 2025

Расписание сеансов Формула 1, 7 октября 2025 в Москве

Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
16:00 от 390 ₽ 21:45 от 390 ₽
Атлантис Кино г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
21:25 от 800 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
17:25
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
15:15 от 190 ₽ 18:25 от 190 ₽
Космик Марьина Роща г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
14:30 от 190 ₽
Космик Щелковский г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
20:00
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
15:40 от 360 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
12:40 от 200 ₽ 18:30 от 200 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
12:35 от 1100 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Марьино
2D
12:25 от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис» г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
12:35 от 600 ₽ 15:15 от 700 ₽ 16:35 от 480 ₽ 19:35 от 530 ₽ 21:05 от 880 ₽ 22:35 от 530 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
15:10
Час кино Свиблово
Свиблово
2D
20:25
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Мужские правила моего деда
Мужские правила моего деда
2025, Россия, комедия, приключения
Мир в огне
Мир в огне
2025, США, фантастика, боевик
(Не)искусственный интеллект
(Не)искусственный интеллект
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Нахимовцы. Янтарный берег
Нахимовцы. Янтарный берег
2025, Россия, приключения, семейный
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Тафити. Приключения на краю света
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
Дом ада. Спуск к дьяволу
2025, США, ужасы
