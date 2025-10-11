Меню
Киноафиша Фильмы Формула 1 Расписание сеансов Формула 1, 2025 в Москве 11 октября 2025

Расписание сеансов Формула 1, 11 октября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Формула 1»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
13:30 от 690 ₽ 19:15 от 690 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
17:00 от 550 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
13:05 от 400 ₽ 20:45 от 500 ₽
Космик Марьина Роща г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
14:35 от 350 ₽
Космик Щелковский г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
18:40 от 590 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
15:50 от 470 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
10:20 от 200 ₽ 16:10 от 420 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
13:40 от 1700 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Братиславская
2D
14:10 от 850 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис» г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
12:40 от 590 ₽ 15:30 от 980 ₽ 19:30 от 640 ₽ 21:05 от 980 ₽ 22:25 от 640 ₽
