Киноафиша Фильмы Формула 1 Расписание сеансов Формула 1, 2025 в Москве 12 октября 2025

Расписание сеансов Формула 1, 12 октября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 10 Завтра 11 вс 12 пн 13 вт 14 ср 15
Формат сеанса
Группировать сеансы
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
21:10 от 690 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
17:00 от 550 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
13:05 от 400 ₽ 20:45 от 500 ₽
Космик Марьина Роща г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
14:35 от 350 ₽
Космик Щелковский г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
20:10 от 590 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
15:50 от 470 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
10:20 от 200 ₽ 16:10 от 420 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
13:40 от 1700 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Марьино
2D
14:10 от 850 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис» г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
12:40 от 590 ₽ 15:30 от 980 ₽ 19:30 от 640 ₽ 21:05 от 980 ₽ 22:25 от 640 ₽
