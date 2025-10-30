Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Формула 1
Расписание сеансов Формула 1, 2025 в Москве
30 октября 2025
Расписание сеансов Формула 1, 30 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Факты
Вся информация о фильме
Завтра
29
чт
30
пт
31
сб
1
вс
2
пн
3
вт
4
ср
5
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Формула 1»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
18:40
от 620 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
17:25
от 390 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
22:20
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Марьино
2D
21:20
от 850 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
22:05
от 980 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Песочный человек
Отзывы
2025, США, ужасы
Паранормальное явление. Шум
Отзывы
2024, Южная Корея, ужасы, триллер
Как умер Андре в «Поколении "Ви"»: страшную трагедию с актером в кадре решили не упоминать
Когда смотреть «Алису в Стране чудес» с Пересильд онлайн? Инсайдеры раскрыли детали цифрового релиза
«Константинополь» открывает месяц, «Акушер» — закрывает: расписание премьер НТВ, мимо которых не пройти
«Добро пожаловать в Дерри» хорош во всем, кроме одного: Стивену Кингу только аплодисменты — а вот HBO подвели
Круче «Интерстеллара», «Начала» и «Довода» вместе взятых: Нолан считает другой свой фильм лучшим в карьере — вот только его «украл» Скорсезе
«Худший фильм»: в эту комедию Сталлоне обманом затащил Шварценеггер — собрал 3 «Малины», но россияне обожают
Те, кого нельзя называть: «Служебный роман» снят по пьесе, но у этих двух героев были реальные прототипы – их имена засекречены до сих пор
«Шаг в сторону – тебя сожрут»: Хемсворт до последнего не хотел сниматься в «Ведьмаке» Netflix – во всем винит токсичных геймеров
Татьяну Пельтцер называют «главной бабушкой советского кино», но минимум две актрисы достойны того же: лицо узнают все, имя назовут единицы
Проклятая роль, кома, жизнь в морге и слухи о смерти: что стало со звездой драмы «Любовь и голуби» после развала СССР
«Отмучился»: каким был при жизни и как уходил Мухич из «Полицейского с Рублевки»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667