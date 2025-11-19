Pixar показал тизер «Истории игрушек 5»: в нем рассекретили нового героя – Вуди и Базз тоже остаются

Панфилов в роли Каверина возвращается: 20 серий «Акушера 2» покажут всего за две недели – расписание тут

Только 1 проект Первого канала попал в рейтинг самых просматриваемых в 2025 году: зато у НТВ таких 26 – вот какие сериалы в топе

Солу Гудману – 65, и он уже на пенсии: но вот еще 5 сериалов о гениальных аферистах (№4 снял сам Хайзенберг)

«Не видел ничего, что могло бы сравниться»: этот сериал Netflix называют лучшим за все десятилетие — но про него до сих пор многие не слышали

«Психоделика, а не афиша»: так говорят про зарубежный постер к фильму СССР – взгляните и угадайте киноленту (тест)

Спародировали «Игру престолов» и опозорились: 12-й сезон считается лучшим в истории «Симпсонов» – у худшего просмотров в 4 раза меньше

«Это даже хуже темнокожей Русалочки»: новая «Алиса в Стране чудес» в центре скандала в США – экранизацию назвали «версией 18+»

Старого пса научили новым фокусам: «Иллюзию обмана 3» критики назвали лучшей частью франшизы, но есть и ложка дегтя

Демогоргон был лишь разминкой: откуда взялся Истязатель разума в «Очень странных делах» и почему он – самый кошмарный слуга Векны