Netflix выкатил два сильных сериала, Иви — свою мелодраму: 3 лучшие премьеры декабря-2025, которые лучше не пропускать

Тот самый детектив НТВ с Паламарчуком и рейтингом 8,1, который легко спасёт вас в ожидании 8 сезона «Невского»: вошел в топ-250 лучших проектов

Будущее под контролем машин: в России готовят свой ответ «Терминатору» — фильм про заговор элит и Илона Маска

«Невозможно представить – в 1956 году был снят»: Цискаридзе потряс советский детектив, который в России помнят единицы

«Вы просто не поняли»: «Человек с бульвара Капуцинок» – один из худших фильмов в истории: но спустя годы россияне нашли, за что его хвалить

Нет никакого Вжика, Рокфора и Гаечки: жизнь разделилась на «до» и «после» — настоящие имена героев Disney звучат совсем по-другому

Любимым блюдом султана Сулеймана в России кормят дворовых кошек и собак: готовится полчаса, выглядит… специфично

Серкан Болат просит Эду готовить этот салат 3 раза в неделю: рецепт сытного «Кашика» из «Постучись в мою дверь»

Премия Джоффри Баратеона: 5 главных мерзавцев «Дома Дракона» - так и хочется треснуть

Без «Секса в большом городе» и «Дьявол носит Prada»: 5 сериалов, похожих на «Эмили в Париже» – от №4 «ничего не ждали, но "проглотили" за день»