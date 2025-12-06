Меню
Киноафиша Фильмы Волчок Расписание сеансов Волчок, 2025 в Москве 12 декабря 2025

Расписание сеансов Волчок, 12 декабря 2025 в Москве

Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
13:20 14:30 17:40
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
12:50 13:40 16:30 17:50 19:20 20:40 22:10
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
13:50 15:25 16:55 19:10 20:45 22:00
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:40 13:40 16:25 19:10 22:00 22:50
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
13:50 19:10
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:40 13:40 15:00 16:25 19:10 20:30
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
11:10 13:40 16:30 19:20 22:10
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
12:20 13:50 16:35 17:50 19:20 22:10
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Крипер
Крипер
2025, Канада / США, ужасы
Шальная императрица
Шальная императрица
2025, Россия, комедия
Семьянин
Семьянин
2025, Россия, комедия
Метод исключения
Метод исключения
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
