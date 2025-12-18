Меню
Расписание сеансов Волчок, 2025 в Москве 29 декабря 2025

Расписание сеансов Волчок, 29 декабря 2025 в Москве

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
15:35 от 440 ₽ 17:30 от 500 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
13:15 от 700 ₽ 17:40 от 600 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
13:50 от 400 ₽ 19:00 от 550 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
16:10 от 500 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
17:05 от 450 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
11:20 от 300 ₽ 14:00 от 380 ₽ 16:40 от 450 ₽ 18:00 от 550 ₽ 19:20 от 550 ₽ 20:40 от 550 ₽
Синема Стар Селигерская г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
13:50 от 440 ₽ 19:00 от 500 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
16:30 от 580 ₽ 17:20 от 1000 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
15:45 от 400 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
14:00 от 400 ₽ 18:00 от 500 ₽
