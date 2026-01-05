Меню
Киноафиша
Фильмы
Волчок
Расписание сеансов Волчок, 2025 в Москве
8 января 2026
Расписание сеансов Волчок, 8 января 2026 в Москве
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
10:50
от 900 ₽
Каро 7 Атриум
Курская
2D
18:05
от 1100 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
00:05
от 950 ₽
Кинозал ГУМа
Охотный Ряд
2D
22:00
от 1500 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
00:25
от 800 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
16:40
от 1050 ₽
22:05
от 1050 ₽
00:35
от 1050 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
10:10
от 750 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
10:25
от 700 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
20:40
от 900 ₽
23:15
от 900 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
23:40
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
23:00
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
22:25
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
10:50
от 900 ₽
15:50
от 1050 ₽
20:50
от 1050 ₽
23:25
от 1050 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
18:15
от 1050 ₽
23:15
от 1050 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
00:00
от 1000 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
За Палыча 2!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Оно. Первое пришествие
Отзывы
2025, Австралия, ужасы
Пункт назначения: Новый аттракцион
Отзывы
2025, США, ужасы
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
