Киноафиша
Фильмы
Волчок
Расписание сеансов Волчок, 2025 в Москве
18 января 2026
Расписание сеансов Волчок, 18 января 2026 в Москве
Москино Искра
Дмитровская
2D
18:20
от 580 ₽
Москино Марс
г. Москва, ул. Инженерная, дом 1, районный центр «Место встречи Марс»
2D
16:20
от 630 ₽
20:55
от 630 ₽
Москино Рассвет
г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
2D
16:20
от 740 ₽
20:55
от 740 ₽
Москино Эльбрус
г. Москва, Кавказский б-р, 17, центр «Место встречи Эльбрус»
2D
13:00
от 550 ₽
18:40
от 630 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
21:35
от 680 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
20:10
от 700 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
12:55
от 550 ₽
17:55
от 700 ₽
22:55
от 700 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
20:15
от 820 ₽
22:50
от 820 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Отзывы
2025, США, триллер
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
Безумное свидание
Отзывы
2025, Италия, комедия
