Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Волчок Расписание сеансов Волчок, 2025 в Москве 25 января 2026

Расписание сеансов Волчок, 25 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 16 Завтра 17 вс 18 пн 19 вт 20 ср 21 чт 22 пт 23 сб 24 вс 25
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Волчок»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Марс г. Москва, ул. Инженерная, дом 1, районный центр «Место встречи Марс»
2D
14:30 от 550 ₽ 21:35 от 630 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Убойная суббота
Убойная суббота
2025, США / Канада, боевик, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Океан чудес
Океан чудес
2023, Китай, приключения, анимация, драма
Похоже Мартин никогда не допишет настоящий финал «Игры престолов»: вот на что переключился автор
Всего 3 часа 30 минут, а этот мини-сериал уже считают главным открытием 2026 года: Netflix высоко задрал планку для детективов
Финал «Очень странных дел» мог быть другим: до сих пор не понимаю, почему Векна не позвал демогоргонов
В СССР этот фильм сочли «пошлым» и хотели стереть навсегда — спасло неожиданное вмешательство геологов
Люди с нового «Аватара» уходят толпами: кому точно не надо идти на «Пламя и пепел» – моя рецензия, как простого зрителя
Эпоха Алеши, Добрыни и Ильи подходит к концу — другие «Богатыри» выходят на первый план: намеков в новой части достаточно
Пока все спорят из-за немецкого «Тигра», я пересмотрела этот военный фильм 2006-го: иначе, чем «хайповой выдумкой», не назвать
Мы 20 лет верили не тому герою: Нео никогда не был Избранным в «Матрице» — вдумайтесь в пророчество, и все встанет на место
Раневская считала, что Буратино – это Горький: но создатель «намекал» на другую личность – тоже был «длинным и деревянным»
Угадать советский фильм по стоп-кадру – прошлый век: взгляните на фрагменты афиш – и попробуйте не ошибиться (тест)
9 сериалов чаще всего смотрели на каникулах: в №1 я не сомневалась, а вот №2 удивил – наш проект почти не отстает от Netflix
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше