Фильмы
Ангелы Ладоги
Расписание сеансов Ангелы Ладоги, 2026 в Москве
23 апреля 2026
Расписание сеансов Ангелы Ладоги, 23 апреля 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вся информация о фильме
чт
23
пт
24
сб
25
вс
26
пн
27
вт
28
ср
29
Как купить билеты на сеанс фильма «Ангелы Ладоги»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
19:30
от 770 ₽
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
19:30
от 660 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
20:00
от 770 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
19:30
от 770 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
19:30
от 660 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
19:00
от 660 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
19:30
от 770 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
19:30
от 770 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
20:00
от 1100 ₽
